VAR будет внедрен с нового сезона Лиги 1

Система видеопомощи арбитрам матчей со стартом сезона 2018/19 будет работать во французской Лиге 1.

В чемпионате Франции начнут использовать VAR, сообщает France Football.

По информации издания, систему Видеоассистент арбитра будут использовать во всех поединках высшего французского дивизиона, а также в матчах Кубка Франции и Кубка лиги начиная со стадии 1/4 финала.

Премьерное использование VAR произойдет в матче 1-го тура Лиги 1 между Марселем и Тулузой. Поединок состоится 10 августа.

Отметим, что системой уже пользуются в немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и португальской Примейре. Также VAR стал весомым фактором для принятия решений арбитрами во время чемпионата мира-2018.

Видеопомощник арбитра (VAR). Как работает система видеоповторов будущего