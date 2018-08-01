toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЛУНИН ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

VAR будет внедрен с нового сезона Лиги 1

20:07 21 Читати українською
VAR будет внедрен с нового сезона Лиги 1
Видеоассистент арбитра (VAR) / AP

Система видеопомощи арбитрам матчей со стартом сезона 2018/19 будет работать во французской Лиге 1.

В чемпионате Франции начнут использовать VAR, сообщает France Football.

По информации издания, систему Видеоассистент арбитра будут использовать во всех поединках высшего французского дивизиона, а также в матчах Кубка Франции и Кубка лиги начиная со стадии 1/4 финала.

Премьерное использование VAR произойдет в матче 1-го тура Лиги 1 между Марселем и Тулузой. Поединок состоится 10 августа.

Отметим, что системой уже пользуются в немецкой Бундеслиге, итальянской Серии А и португальской Примейре. Также VAR стал весомым фактором для принятия решений арбитрами во время чемпионата мира-2018.

Видеопомощник арбитра (VAR). Как работает система видеоповторов будущего

Теги
Франция Лига 1 Видеоповторы Видеопомощник арбитра Видеоассистент арбитра (VAR)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
3
мин
Арсенал
22:00
Челси
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук