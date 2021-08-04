Сьогодні, 4 липня, 69-річний Луї ван Гал втретє в кар'єрі став головним тренером національної команди Нідерландів. Його угода розрахована до завершення ЧС-2022, а перший офіційний матч під керівництвом нового тренера "ораньє" зіграють 1 вересня проти Норвегії.

Ван Гал втретє очолив збірну Нідерландів

"Нідерландський футбол завжди був близький моєму серцю, а посада головного тренера збірної – на мій погляд, ключова позиція для його подальшого розвитку. Розпочати роботу на цій посаді – велика честь для мене. Залишилося зовсім небагато часу до найближчих матчів кваліфікації, які будуть дуже важливими з точки зору виходу на чемпіонат світу.

Тому зараз ми на сто відсотків сконцентровані на футболістах і їхній грі. Зрештою, саме для цього мене і призначили. Я вже поспілкувався з кількома гравцями. Насолоджуюся майбутнім початком нашої спільної роботи", – цитує ван Гала офіційний сайт Футбольного союзу Нідерландів.

Нагадаємо, ван Гал вже двічі був головним тренером "помаранчевих". Найвище досягнення – 3 місце ЧС-2014 у Бразилії Також тренер працював у АЗ, Аяксі, Барселоні, Баварії та Манчестер Юнайтед. З амстердамцями виграв Лігу чемпіонів 1994/95. Після відходу з МЮ у 2016-му ван Гал більше ніде не працював.

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