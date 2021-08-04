Сегодня, 4 июля, 69-летний Луи ван Гал в третий раз в карьере стал главным тренером национальной команды Нидерландов. Его соглашение рассчитано до завершения ЧМ-2022, а первый официальный матч под руководством нового тренера "оранье" сыграют 1 сентября против Норвегии.

Ван Гал в третий раз возглавил сборную Нидерландов

"Нидерландский футбол всегда был близок моему сердцу, а должность главного тренера сборной – на мой взгляд, ключевая позиция для его дальнейшего развития. Начать работу на этом посту – большая честь для меня. Осталось совсем немного времени до ближайших матчей квалификации, которые будут очень важными с точки зрения выхода на чемпионат мира.

Поэтому сейчас мы полностью сконцентрированы на футболистах и ​​их игре. В конце концов, именно для этого меня и назначили. Я уже пообщался с несколькими игроками. Наслаждаюсь будущим началом нашей совместной работы", – цитирует ван Гала официальный сайт Футбольного союза Нидерландов.

Напомним, ван Гал уже дважды был главным тренером "оранжевых". Наивысшее достижение – 3 место ЧМ-2014 в Бразилии Также тренер работал в АЗ, Аяксе, Барселоне, Баварии и Манчестер Юнайтед. С амстердамцами выиграл Лигу чемпионов 1994/95. После ухода из МЮ в 2016-м ван Гал больше нигде не работал.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною