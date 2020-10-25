Чемпіонат Іспанії 2020/21, 7-й тур

Вальядолід – Алавес – 0:2

Голи: Піна, 55, Саінц, 85

Вилучення: Начо, 21 (Вальядолід)

Нереалізований пенальті: Перес, 23 (Алавес)

Кадіс – Вільяреал – початок о 17:00

Хетафе – Гранада – початок о 19:30

Реал Сосьєдад – Уеска – початок о 22:00

Вальядолід провально розпочав сезон, не вигравши ще жодної гри і розписавши дві мирові, а у Алавеса ситуація була не кращою – лише одна перемога і одна нічия, тож сьогодні обом командам була потрібна перемога. На 21-й хвилині Начо грубо зірвав вихід Лукаса Переса віч-на-віч із голкіпером і після перегляду VAR рефері покарав його прямою червоною і одинадцятиметровим. Його не зміг реалізувати той же Перес – м'яч влучив у перекладину. Після цього невдача спіткала Лукаса ще раз – VAR скасував його гол через офсайд.

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Одразу по перерві гості таки зуміли реалізувати перевагу і відкрили рахунок завдяки голу Піни. Вальядолід відчайдушно оборонявся, але під завісу зустрічі пропустив ще один. Саінц, який щойно з'явився на полі, першим дотиком до м'яча замкнув простріл у штрафний майданчик і поставив крапку в цьому матчі.

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