Чемпионат Испании 2020/21, 7-й тур

Вальядолид – Алавес – 0:2

Голы: Пина, 55, Саинц, 85

Удаление: Начо, 21 (Вальядолид)

Нереализированый пенальти: Перес, 23 (Алавес)

Кадис – Вильярреал – начало в 17:00

Хетафе – Гранада – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Уэска – начало в 22:00

Вальядолид провально начал сезон, не выиграв еще ни одной игры и расписав две мировые, а у Алавеса ситуация была не лучше – лишь одна победа и одна ничья, поэтому сегодня обеим командам была нужна победа. На 21-й минуте Начо грубо сорвал выход Лукаса Переса один на один с голкипером и после просмотра VAR рефери наказал его прямой красной и одиннадцатиметровым. Его не смог реализовать тот же Перес – мяч попал в перекладину. После этого неудача постигла Лукаса еще раз – VAR отменил его гол из-за офсайда.

Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається

Сразу после перерыва гости сумели реализовать преимущество и открыли счет благодаря голу Пины. Вальядолид отчаянно оборонялся, но под занавес встречи пропустили еще один. Саинц, который только что появился на поле, первым касанием мяча замкнул прострел в штрафную и поставил точку в этом матче.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ