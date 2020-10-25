Вальядолид уступил Алавесу в матче с нереализованным пенальти и удалением
В рамках 7-го тура Примеры Алавес на выезде одолел Вальядолид. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2020/21, 7-й тур
Вальядолид – Алавес – 0:2
Голы: Пина, 55, Саинц, 85
Удаление: Начо, 21 (Вальядолид)
Нереализированый пенальти: Перес, 23 (Алавес)
Кадис – Вильярреал – начало в 17:00
Хетафе – Гранада – начало в 19:30
Реал Сосьедад – Уэска – начало в 22:00
Вальядолид провально начал сезон, не выиграв еще ни одной игры и расписав две мировые, а у Алавеса ситуация была не лучше – лишь одна победа и одна ничья, поэтому сегодня обеим командам была нужна победа. На 21-й минуте Начо грубо сорвал выход Лукаса Переса один на один с голкипером и после просмотра VAR рефери наказал его прямой красной и одиннадцатиметровым. Его не смог реализовать тот же Перес – мяч попал в перекладину. После этого неудача постигла Лукаса еще раз – VAR отменил его гол из-за офсайда.
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Сразу после перерыва гости сумели реализовать преимущество и открыли счет благодаря голу Пины. Вальядолид отчаянно оборонялся, но под занавес встречи пропустили еще один. Саинц, который только что появился на поле, первым касанием мяча замкнул прострел в штрафную и поставил точку в этом матче.