Вальверде зганьбився у фіналі Суперкубка Іспанії – хавбек Реала не зміг вразити ворота з двох метрів

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде став автором одного з найкурйозніших моментів фіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко.

Уругваєць змарнував розкішний момент, щоб відкрити рахунок у другому таймі.

Реал Мадрид – Атлетіко: онлайн-трансляція фіналу Суперкубка Іспанії

Після прострілу партнера і рикошета від захисника Атлетіко м'яч летів точно на голову Вальверде, який стояв самотній перед воротами суперника. Однак 21-річний хавбек Реала примудрився пробити у власну ногу, а від неї шкіряний пролетів повз ціль.

Гол у ворота "матрацників" міг стати для Вальверде третім у сезоні 2019/20 – раніше він забивав Ейбару та Реал Сосьєдаду в Прімері.

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