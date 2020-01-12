Вальверде опозорился в финале Суперкубка Испании – хавбек Реала не смог поразить ворота с двух метров

Полузащитник Реала Федерико Вальверде стал автором одного из самых курьезных моментов финала Суперкубка Испании против Атлетико.

Уругваец потерял роскошный момент, чтобы открыть счет во втором тайме.

Реал Мадрид – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

После прострела партнера и рикошета от защитника Атлетико мяч летел точно на голову Вальверде, который одиноко стоял перед воротами соперника. Однако 21-летний хавбек Реала умудрился пробить в собственную ногу, а от нее кожаный пролетел мимо цели.

Гол в ворота "матрасников" мог стать для Вальверде третьим в сезоне 2019/20 – ранее он забивал Эйбару и Реал Сосьедаду в Примере.

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