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Вальверде опозорился в финале Суперкубка Испании – хавбек Реала не смог поразить ворота с двух метров

12 января 21:50 421 Читати українською
Вальверде опозорился в финале Суперкубка Испании – хавбек Реала не смог поразить ворота с двух метров
Федерико Вальверде / Reuters

Полузащитник Реала Федерико Вальверде стал автором одного из самых курьезных моментов финала Суперкубка Испании против Атлетико.

116’ Федерико Вальверде
 
116’ Федерико Вальверде

Уругваец потерял роскошный момент, чтобы открыть счет во втором тайме.

Реал Мадрид – Атлетико: онлайн-трансляция финала Суперкубка Испании

После прострела партнера и рикошета от защитника Атлетико мяч летел точно на голову Вальверде, который одиноко стоял перед воротами соперника. Однако 21-летний хавбек Реала умудрился пробить в собственную ногу, а от нее кожаный пролетел мимо цели.

Гол в ворота "матрасников" мог стать для Вальверде третьим в сезоне 2019/20 – ранее он забивал Эйбару и Реал Сосьедаду в Примере.

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