Вальверде назвав голосування за "Золотий м'яч" абсурдом – все через Мессі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде привітав півзахисника мадридського Реала Луку Модріча зі здобуттям "Золотого м'яча".

"Не хочу коментувати п'яте місце Мессі в голосуванні за "Золотий м'яч", у кожного своя думка щодо цього.

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Я не той, хто повинен говорити, справедливо це чи ні. Вітаю Модріча з нагородою, але Мессі на п'ятому місці – це абсурд", – цитує Вальверде Goal.com.

Нагадаємо, другим у голосуванні став нападник туринського Ювентуса і національної команди Португалії Кріштіану Роналду. Третє місце посів форвард Атлетіко і збірної Франції Антуан Грізманн.

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