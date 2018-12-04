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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛУКА МОДРІЧ ЄВРО-2020

Вальверде назвав голосування за "Золотий м'яч" абсурдом – все через Мессі

20:50 289 Читать на русском
Вальверде назвав голосування за "Золотий м'яч" абсурдом – все через Мессі
Ернесто Вальверде / фото із соцмереж

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде привітав півзахисника мадридського Реала Луку Модріча зі здобуттям "Золотого м'яча".

"Не хочу коментувати п'яте місце Мессі в голосуванні за "Золотий м'яч", у кожного своя думка щодо цього.

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Я не той, хто повинен говорити, справедливо це чи ні. Вітаю Модріча з нагородою, але Мессі на п'ятому місці – це абсурд", – цитує Вальверде Goal.com.

Нагадаємо, другим у голосуванні став нападник туринського Ювентуса і національної команди Португалії Кріштіану Роналду. Третє місце посів форвард Атлетіко і збірної Франції Антуан Грізманн.

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