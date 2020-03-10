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Валенсія – Аталанта: Маліновський однією ногою вже в 1/4 Ліги чемпіонів, а "кажани" спробують відновити справедливість

08:00 702 Читать на русском
Валенсія – Аталанта: Маліновський однією ногою вже в 1/4 Ліги чемпіонів, а "кажани" спробують відновити справедливість
Валенсія – Аталанта: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Валенсія приймає Аталанту в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20. Анонс і прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

 

Валенсія – Аталанта

10 березня, 22:00. Валенсія, Месталья

Головний арбітр: Овідіу Хацеган (Румунія)

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Аталанта заробила комфортний гандикап, розгромивши Валенсію в Мілані. Той матч був далеко не найкращим для бергамасків, навіть у топ-5 сезону не входить. Все дуже вдало склалося для Джан П'єро Гасперіні – його хлопці продемонстрували прекрасну реалізацію, а супернику в деяких епізодах відверто не пощастило.

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Втім, якщо розглядати якість гри команд протягом сезону – рахунок 4:1 показовий. Нинішня Аталанта на голову сильніша за нинішню Валенсію. Під час стандартного матчу "богів" глядач отримує масу задоволення від класного інтенсивного футболу та чудес Ілічіча, Гомеса, Мурієля і Сапати. Тоді як "кажани" пропонують своїм фанам в'ялу гру, а по-справжньому вмикаються лише на топ-матчі.

Після міланського фіаско Валенсія провела 3 поєдинки у Прімері – в жодному з них не вразила, здобула одну перемогу. Аталанта за ці три тижні зіграла лише один матч. Причина в коронавірусі, який паралізував Серію А. Перестраховуються не тільки в Італії. Звітний поєдинок на Местальї відбудеться без глядачів.

У єдиному своєму матчі Аталанта забила у ворота Лечче вдвічі більше м'ячів, ніж Валенсія за три своїх гри. Бергамаски мають божевільну результативність – голів вистачає і на запасних. Руслан Маліновський поки що не може пробитися в стартовий склад, але виходить на заміну та забиває. Проти Лечче українець красивим голом у компенсований час встановив підсумковий рахунок 2:7.

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Сьогоднішній матч Маліновський з великою ймовірністю також розпочне в запасі. ЗМІ не вірять, що Джан П'єро Гасперіні залишить когось з основних хавбеків "на банці" та довіриться з перших хвилин Руслану. Тим більше, що ротацію проводити не потрібно – Аталанта ще на місяць залишилася без футболу через зупинку Серії А.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Габріель – немає

Травмовані: Гомес, Мангаля, Гарай, Піччіні, Вальєхо, Коста – Толої

Орієнтовні склади

Аталанта: Голліні – Джімшиті, Кальдара, Паломіно – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пашаліч, Гомес – Ілічіч.

Валенсія: Сіллессен – Васс, Діакабі, Коклен, Гайя – Гедеш, Кондогбія, Парехо, Торрес – Гамейро, Родріго.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

У великих матчах Валенсія демонструє пристойний футбол, а Аталанта час від часу здатна провалюватися, коли в неї не йде гра. Сьогодні шанси команд на перемогу приблизно рівні – "Футбол 24" прогнозує результативну нічию. Букмекери Bwin незначним фаворитом бачать гостей:

Гол Черишева на Сан-Сіро повернув іспанцям примарні надії на продовження боротьби в Лізі чемпіонів, однак фахівці зовсім не вірять у "кажанів". Прохід Валенсії у чвертьфінал оцінюють коефіцієнтом 8,5, а підсумковий успіх Аталанти – мізерними 1,04.

На гол Руслана Маліновського в конторі Bwin можна поставити з хорошим коефіцієнтом 9.

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