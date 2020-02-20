Аталанта – Валенсія: Маліновський страждає через шалених конкурентів, несправедливий результат і російський джокер в ЛЧ

Аталанта громить Валенсію (4:1) у першій зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Руслан Маліновський вийшов на 81-й хвилині. Рахунок і огляд матчу ЛЧ читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Аталанта – Валенсія, стартував о 22:00 за київським часом у Мілані на стадіоні Сан-Сіро. Команда Маліновського вибила Шахтар і за багатьма статистичними показниками заслужено посіла друге місце у квартеті "гірників" на груповому етапі ЛЧ 2019/20. Іспанський клуб гірше виступає в чемпіонаті, ніж бергамаски, зате "кажани" обійшли минулорічного півфіналіста головного єврокубкового турніру – Аякс. Це дуель команд, які багато забивають, але й немало пропускають, тому від них можна було очікувати якогось шоу.

Аталанта – Валенсія: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЧ – Маліновський не потрапив у стартовий склад

Перший супершанс втратили господарі на 8-й хвилині. Ілічіч розрізним пасом викотив Пашалічу під розстріл воротаря, але удар метрів з 10 якимсь диво парирував голкіпер Валенсії. Це було майже пенальті! Гомес з лівого флангу продерся і віддав у воротарський. Хатебуру ніхто не завадив прошити Доменека. На початку другої половини тайму іспанці відповіли серією ударів з меж штрафного Аталанти. Гедеша заблокували, Гайя міг пробивати з гострого кута в порожні ворота, однак вирішив скинути вбік – провальне рішення. Ферран Торрес поцілив у стійку.

Аталанта – Валенсія – відео голів і огляд матчу

Валенсія все ближча до взяття воріт. Мангала був близьким, щоб замкнути простріл того ж португальця. Екс-захисник Манчестер Сіті не дотягнувся до м'яча у двох метрах від дальньої стійки. Ілічіч знову віддав під удар у штрафний. Де Рон – не Маліновський, снаряд звалився з ноги. Гомес вибіг на побачення з голкіпером після чергового пасу лідера збірної Словенії. Доменек класно потягнув, хоча там і так був офсайд. Ілічіч вистрілив у дев'ятку з-за меж штрафного після пасу Пашаліча. Ну, просто гравець першого тайму! Йосіп висміяв опір 3-х опонентів з неймовірною легкістю.

Хорват, який витіснив Маліновського в запас, ледь не вирвався сам на сам з Доменеком з допомогою кількох стіночок. В останній момент Пашаліч відпустив круглого. За ударами майже рівновага (7:6), проте Валенсія жодного разу не влучила у площину. Аталанта до перерви награла на 1,4 очікуваного гола, Валенсія не дотягнула і до 0,6. Божественний Ілічіч і лише трохи менш ефектний Гомес зробили результат, від якого під завісу тайму "кажани" ледь не попливли.

"Богиня" і після перерви почала дуже активно. Постійні провали праворуч у захисті Валенсії ледь не довели до розгромного рахунку. Гомес прострілював без будь-яких перешкод, а там Діакабі підставив невловиму "ключку", яка заблокувала м'яч відразу для кількох бергамасків, що зграєю накидалися на порожні ворота. Команда Селадеса відповіла дуже гостро. Ферран пройшов правим флангом, а Солер з першого дотику пробив з кількох метрів у воротарську пляшечку з водою поруч зі стійкою. Фройлер по дузі закрутив у дальній. Метрів з 20, не менше. Опорник. Фестиваль Аталанти триває!

Голліні дарує м'яч супернику, йде миттєве переведення у штрафний, а там Максі Гомес з кількох метрів пробиває у воротаря, який встигає виправитися. Шокуючий промах. Покарання невідворотне. Хатебур виконує спринт з центра поля у штрафний і влучає ударом від коліна воротаря. VAR вирішив перевірити, чи не було там мікроскопічного офсайду на ранній стадії атаки. Ні, все легально – Ілічіч м'яч пропускав. Це 4:0 станом на 62-гу хвилину. Голліні дарує м'яч супернику, йде миттєве переведення у штрафний, а там Максі Гомес з кількох метрів пробиває у воротаря, який встигає виправитися. Шокуючий промах.

Покарання невідворотне. Хатебур виконує спринт з центра поля у штрафний і влучає ударом від коліна воротаря. VAR вирішив перевірити, чи не було там мікроскопічного офсайду на ранній стадії атаки. Ні, все легально – Ілічіч м'яч пропускав. Це 4:0 станом на 62-гу хвилину. Поки Маліновський сидить на лаві запасних, виходить гравець збірної Росії. Власне Денис Черишев і відквитав 1 гол. Толої просто подарував снаряд перед власним штрафним, а екс-хавбек Реала влучив у дальній кут.

Удар за ударом у Валенсії. Розкішний пас з центра поля прорізав оборону, Ферран Торрес розірвав лівий фланг Аталанти і перевів у штрафний. Там уже почалася комедія. Максі Гомес знову схибив, навіть по м'ячу не влучивши. Черишев довго думав і пробив у Голліні, який самовіддано накрив м'яч сонячним сплетінням. Валенсія випрошує пенальті чи то за гру рукою, чи то за підкат. VAR нічого такого не знайшов. Нападник Сапата замінив центрального захисника Кальдару на 76-й. Гасперіні у своєму репертуарі. Валенсія відмінно пресингує. Аталанта занадто часто помиляється під пресингом. Тут би міг згодитися Маліновський, тренер погоджується. Вихід українця на останні 10 хвилин, не враховуючи доданих.

Кров Діакабі. Валенсія тимчасово у меншості без центрбека. Маліновський обігрався із Сапатою. Руслан з меж штрафного пробив дуже високо, розлютивши Гасперіні. І знову український хавбек розганяв атаку. Пас не на хід Сапаті колумбійця дещо загальмував. Довелося нашому №18 тактично фолити, аби не розпочався контрвипад. Маліновський класно задумував передачу в штрафний. Там центральний захисник Толої несподівано опинився, але зіграв він не найкращим чином. Пішла контра, де Валенсії не вистачило останнього пасу. Пашаліч дозволив Гамейро пробити метрів з 15. Голліні лютує, пощастило Аталанті, що не влучив француз.

Розгром? Ні, Валенсія була гідна навіть перемоги, нічия – найменший справедливий результат

О, панове, ми з вами переглянули дивовижний матч. Нелогічний, бурхливий, латиноамериканський футбол. Усе вирішив індивідуальний клас Ілічіча, Пашаліча і Гомеса. Однак насправді статистично команда Селадеса і близько не заслужила програти, та ще й з таким болючим рахунком. Обидва клуби створили по 3 супермоменти. Валенсія отримувала більш вбивчі нагоди для ударів – за очікуваними голами "кажани" переважили ледь не вдвічі, за вриваннями у небезпечні зони – аналогічно (можна сказати, що це їм за надмірний фарт у Прімері прилетіла розплата). Один геніальний Ферран Торрес створив 2 стовідсоткові моменти, бездарно змарновані партнерами. Відбирання та єдиноборства Аталанта також програла. Незвично мало як для себе пробивала по воротах (11 проти 18 в суперника).

Це, мабуть, найменш прогнозовані команди раунду плей-офф. Вони видали найвідкритіший футбол за ці 2 дні ЛЧ, але на Местальї цілком можуть помінятися місцями. Як правильно зазначив Селадес, вихід Валенсії у чвертьфінал не стане якимсь дивом. Сьогодні той же Черишев міг оформити дубль, хоча зіграв менше півгодини – росіянина залишали без опіки надто часто. З таким захистом, як в Аталанти, бергамаскам потрібно налаштовуватися тільки на те, щоб перестріляти суперника. Утім, перевага в 3 голи психологічно може зіграти злий жарт. Схоже, недарма Гасперіні випускав гравців групи атаки на останні хвилини звітної зустрічі, міняючи захисника на форварда. Хто, як не творець цієї божевільної команди, знає – її головний шанс у тому, щоб забити більше, ніж пропустити.

Аталанта заслуговує на звання "святої" – тактична перемога і сенсаційний герой

Третя найкраща атака Європи (лише ПСЖ і Манчестер Сіті забивають більше в чемпіонаті) і друга за якістю гольових моментів (тут лише команда Зінченка перевершує) знову показала своє блаженне обличчя. Гасперіні хитрував цілий день зі своїми тактичними рухами та навіть вкиданнями у пресу про вихід Маліновського в основі. У підсумку Джан П'єро таки домігся свого. Аталанта дуже круто керувала грою. Вийти з легкими універсальними форвардами (фактично Гомес та Ілічіч грали вінгерів), наситити центр поля габаритним Пашалічем і відмовитись від обох колумбійських дев'яток – це спрацювало геніально. Оборонні проблеми Валенсії вийшли на перший план, змушуючи добродушно забувати про жахіття, яке творилося і на протилежній половині поля. При цьому Аталанта ще й фолила удвічі частіше (19 проти 9), але нарвалася лише на одну жовту картку.

У підсумку на вістрі гольових атак двічі опинявся правий захисник! Дубль Хатебура вийшов зовсім не таким красивим, як дальні постріли Фройлера з Ілічічем. Однак це були цілком робочі голи. Здавалося, ніби центрфорварда з розкішним гольовим чуттям чомусь засунули на фланг. При цьому Ганс ще й став лідером за виносами – 5 разів підчищав за партнерами. Так, був далеко не бездоганним в єдиноборствах, але безжальність у межах чужого штрафного (2 удари, 2 голи) мала значно більше значення. Гравець збірної Нідерландів поклав початок і поставив крапку з боку своєї команди в першій перемозі італійського клубу на Сан-Сіро у плей-офф ЛЧ за 7 років! Мілану та Інтеру має бути соромно.

Маліновський – максимально корисні 13 хвилин, які мало допоможуть

Українець міг би знімати всі питання, які несподівано повернув на порядок денний російський джокер. Аталанті так все заходило і сприяло, що і результат 5:0 цілком міг би висвітитися на табло, хоча й варіант перемоги 4:2 – це занадто для такої гри. Навіть опорник Фройелр поклав диво-гол. Що вже казати за Пашаліча, який віддав 2 гольові паси і взяв участь у ще одній результативній атаці, а також виграв усі 3 повітряні дуелі, опиняючись мало не на кожному клаптику поля. Чи про найкращого дриблера матчу Ілічіча (5 з 6 спроб вдалі), який забив найкращий гол дня, віддав 3 ключові паси і створив 100-відсотковий момент. Справно тягнув на собі віз і Гомес. Номінально грав форварда, але по суті тримав на собі лівий фланг, адже Госенс багато страждав у захисті від Феррана Торреса та підключень Васса.

Якщо Маліновський і вийде найближчим часом в основі з такими конкурентами, то лише через травму, дискваліфікацію чи потребу відпочити. Руслан взяв участь у трьох гострих атаках, віддав 7 точних передач з 7, став героєм двох моментів, у яких навіть трохи розчарував тренера (занадто нервово, коли бажання б'ється через край). Словом, попрацював на славу, максимально викладався в пошуках 5-го гола. Та Гасперіні, схоже, знайшов для себе ідеальний баланс виконавців, і подібні матчі не переконують його у хибності вибору. Маліновський продовжує програвати конкуренцію на тих позиціях, де його бачить тренер. Ілічіч, Гомес і Пашаліч видають результат стабільніше.