Валенсия – Аталанта: Малиновский одной ногой уже в 1/4 Лиги чемпионов, а испанцы попытаются восстановить справедливость

Валенсия принимает Аталанту в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20. Анонс и прогноз поединка читайте на "Футбол 24".

Валенсия – Аталанта

10 марта, 22:00. Валенсия, Месталья

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Аталанта заработала комфортный гандикап, разгромив Валенсию в Милане. Тот матч был далеко не лучшим для бергамасков, даже в топ-5 сезона не входит. Все очень удачно сложилось для Джан Пьеро Гасперини – его ребята продемонстрировали прекрасную реализацию, а сопернику в некоторых эпизодах откровенно не повезло.

Аталанта – Валенсия: Малиновский страдает из-за безумных конкурентов, несправедливый результат и российский джокер в ЛЧ

Впрочем, если рассматривать качество игры команд в течение сезона – счет 4:1 показателен. Нынешняя Аталанта на голову сильнее нынешней Валенсии. Во время стандартного матча "богов" зритель получает массу удовольствия от классного интенсивного футбола и чудес Иличича, Гомеса, Муриеля и Сапаты. Тогда как "летучие мыши" предлагают своим фанам вялую игру, а по-настоящему включаются только на топ-матчи.

После миланского фиаско Валенсия провела 3 поединка в Примере – ни в одном из них не впечатлила, добыла одну победу. Аталанта за эти три недели сыграла лишь один матч. Причина в коронавирусе, который парализовал Серию А. Перестраховываются не только в Италии. Отчетный поединок на Месталье пройдет без зрителей.

В единственном своем матче Аталанта забила в ворота Лечче вдвое больше мячей, чем Валенсия за три своих игры. Бергамаски имеют сумасшедшую результативность – голов хватает и на запасных. Руслан Малиновский пока не может пробиться в стартовый состав, но выходит на замену и забивает. Против Лечче украинец красивым голом в компенсированное время установил итоговый счет 2:7.

Лечче – Аталанта: Малиновский забивает и ассистирует за 4 минуты – украинец повторяет сумасшедший рекорд, шок для Шахова

Сегодняшний матч Малиновский с большой долей вероятности также начнет в запасе. СМИ не верят, что Джан Пьеро Гасперини оставит кого-то из основных хавбеков "на банке" и доверится с первых минут Руслану. Тем более, что ротацию проводить не нужно – Аталанта еще на месяц осталась без футбола из-за остановки Серии А.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированные: Габриэль – нет

Травмированные: Гомес, Мангаля, Гарай, Пиччини, Вальехо, Коста – Толои

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини – Джимшити, Кальдара, Паломино – Хатебур, де Рон, Фройлер, Гозенс – Пашалич, Гомес – Иличич.

Валенсия: Силлессен – Васс, Диакаби, Коклен, Гайя – Гедеш, Кондогбия, Парехо, Торрес – Гамейро, Родриго.

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

В больших матчах Валенсия демонстрирует приличный футбол, а Аталанта время от времени способна проваливаться, когда у нее не идет игра. Сегодня шансы команд на победу примерно равны – "Футбол 24" прогнозирует результативную ничью. Букмекеры Bwin незначительным фаворитом видят гостей:

Гол Черышева на Сан-Сиро вернул испанцам призрачные надежды на продолжение борьбы в Лиге чемпионов, однако специалисты совсем не верят в "летучих мышей". Проход Валенсии в четвертьфинал оценивают коэффициентом 8,5, а итоговый успех Аталанты – скудными 1,04.

На гол Руслана Малиновского в конторе Bwin можно поставить с хорошим коэффициентом 9.