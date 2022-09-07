Нападник Зе Луїш, який міг перейти в київське Динамо, підписав контракт із турецьким Хатайспором.

Форвард збірної Кабо-Верде перейшов до лав аутсайдера турецької Суперліги на правах вільного агента. Угода розрахована на 1 рік, інформує офіційний сайт Хатайспора.

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Нещодавно повідомляли, що 31-річний Зе Луїш може перейти в Динамо, але перемовини гравця з київським клубом зірвалися. У підсумку екс-форвард Порту, Браги, московських Спартака і Локомотива приєднався до аутсайдера чемпіонату Туреччини (1 бал і 17 місце після 4 турів).

Останнім клубом Зе Луїша був саудівський Аль-Таавун. За збірну Кабо-Верде форвард, який так і не опинився в Динамо, зіграв 19 матчів, забив 4 голи.

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