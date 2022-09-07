Нападающий Зе Луиш, который мог перейти в киевское Динамо, подписал контракт с турецким Хатайспором.

Форвард сборной Кабо-Верде перешел в ряды аутсайдера турецкой Суперлиги на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт Хатайспора.

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Недавно сообщалось, что 31-летний Зе Луиш может перейти в Динамо, но переговоры с киевским клубом сорвались. В итоге экс-форвард Порту, Браги, московских Спартака и Локомотива присоединился к аутсайдеру чемпионата Турции (1 очко и 17-е место после 4-х туров).

Последним клубом Зе Луиша был саудовский Аль-Таавун. За сборную Кабо-Верде форвард, так и не оказавшийся в Динамо, сыграл 19 матчей, забил 4 гола.

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