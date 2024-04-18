Усі перегравання Кубка Англії, починаючи з першого раунду турніру, будуть скасовані. Нововведення в регламенті турніру набуде чинності, починаючи з сезону 2024/25. Про це інформує ВВС. Повідомляється, що всі раунди Кубка Англії проводитимуться у вихідні, включно з п'ятим раундом, який проводився в середині тижня протягом останніх п'яти сезонів.

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Ці зміни відбуваються в рамках нової шестирічної угоди між Футбольною асоціацією (FA) і Прем'єр-лігою.

Прем'єр-ліга також скасувала перерву в середині сезону з календаря. Матчі розпочнуться в середині серпня після тритижневої літньої перерви замість коротшого періоду відпочинку взимку. Рішення буде ухвалено на підставі "експертної консультації медичних і технічних відділів".

Попередній формат турніру передбачав перегравання до п'ятого раунду.

Нововведення негативно позначиться на маленьких клубах, чиї річні бюджети істотно залежали від виручки з квитків на перегравання. Водночас багаті клуби отримають перепочинок у своєму щільному графіку.

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