В Англии приняли революционное решение относительно национального Кубка - все в угоду богатым клубам
Все переигровки Кубка Англии, начиная с первого раунда турнира, будут отменены. Нововведение в регламенте турнира вступит в силу, начиная с сезона 2024/25. Об этом информирует ВВС. Сообщается, что все раунды Кубка Англии будут проводиться в выходные, включая пятый раунд, который проводился в середине недели в течение последних пяти сезонов.
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Эти изменения происходят в рамках нового шестилетнего соглашения между Футбольной ассоциацией (FA) и английской Премьер-лигой. АПЛ также отменила перерыв в середине сезона из календаря. Матчи начнутся в середине августа после трехнедельного летнего перерыва вместо более короткого периода отдыха зимой. Решение будет принято на основании "экспертной консультации медицинских и технических отделов".
Предыдущий формат Кубка Англии предусматривал переигровку до пятого раунда, поэтому и без того тяжелый график клубов АПЛ становился еще сложнее.
Нововведение негативно скажется на маленьких клубах, чьи годовые бюджеты существенно зависели от выручки с билетов на переигровку. В то же время богатые клубы получат передышку в своем плотном графике.
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