Все переигровки Кубка Англии, начиная с первого раунда турнира, будут отменены. Нововведение в регламенте турнира вступит в силу, начиная с сезона 2024/25. Об этом информирует ВВС. Сообщается, что все раунды Кубка Англии будут проводиться в выходные, включая пятый раунд, который проводился в середине недели в течение последних пяти сезонов.

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Эти изменения происходят в рамках нового шестилетнего соглашения между Футбольной ассоциацией (FA) и английской Премьер-лигой. АПЛ также отменила перерыв в середине сезона из календаря. Матчи начнутся в середине августа после трехнедельного летнего перерыва вместо более короткого периода отдыха зимой. Решение будет принято на основании "экспертной консультации медицинских и технических отделов".

Черговий тур АПЛ стартує 20 квітня. Зокрема, в цей день Арсенал на виїзді зіграє проти Вулверхемптона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: набагато кращі шанси на перемогу в гостей. Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,44, а на успіх "вовків" дають 7,45. Нічия – 4,96. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,62, а на відповідний тотал менше – за 2,39.

Предыдущий формат Кубка Англии предусматривал переигровку до пятого раунда, поэтому и без того тяжелый график клубов АПЛ становился еще сложнее.

Нововведение негативно скажется на маленьких клубах, чьи годовые бюджеты существенно зависели от выручки с билетов на переигровку. В то же время богатые клубы получат передышку в своем плотном графике.

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