УЄФА переніс місце церемонії жеребкування єврокубків і не пустить на захід пресу і представників клубів.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи сезону-2020/21, а також вручення нагород найкращим футболістам і тренерам в сезоні-2019/20 відбудеться за зачиненими дверима. Процедура повинна була пройти в Афінах, але була перенесена у Ньйон, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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"Не дивлячись на ефективні дії уряду Греції щодо стримування COVID-19, всі сторони погодилися, що суспільне здоров'я важливіше за все, а в нинішніх умовах неможливо було б організувати в Афінах захід такого масштабу з приїздом гостей, не порушивши обмеження на проведення заходів у приміщеннях.

Жеребкування та нагородження відбудуться в штаб-квартирі УЄФА без представників клубів і преси, але з володарями нагород. Церемонії будуть транслюватися в прямому ефірі по всьому світу", –йдеться у повідомленні прес-служби організації.

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Зазначається, що жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів та вручення індивідуальних нагород відбудеться 1 жовтня о 20:00. Групи Ліги Європи будуть сформовані 2 жовтня, початок жеребкування о 15:00.

Додамо, серед представників України Шахтар і Зоря вже у груповому етапі Ліги Чемпіонів та Ліги Європи відповідно, а Динамо (ЛЧ) і Колосу з Десною (обидва – ЛЄ) ще належить подолати сито кваліфікації.

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