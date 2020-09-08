"Ми бачили, що Англійська Прем'єр-ліга втратила 330 мільйонів, а Бундесліга – 200. Зараз ми погоджуємо з УЄФА цифри, які передбачають скорочення виплат за телевізійні права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи на 575 мільйонів. Ці гроші не будуть розподілені", – наводить слова Аньєллі BBC.

"Це не зірковий Аякс": Буряк прогнозує успіх Динамо у матчі Ліги чемпіонів проти АЗ

Причиною цієї втрати стали перерви в європейських змаганнях через обмеження, спричинені коронавірусом. При цьому поки незрозуміло, чи буде ця сума компенсуватися виключно із доходів клубів або ж і з частки самого УЄФА також.

Спочатку клуби, що беруть участь в міжнародних турнірах, повинні були розділити суму призових в розмірі 2,55 мільярда євро, а загальні доходи оцінювались у 3,25 млрд.

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику