УЕФА перенес место церемонии жеребьевки еврокубков и не пустит на мероприятие прессу и представителей клубов.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21, а также вручение наград лучшим футболистам и тренерам в сезоне-2019/20 состоится за закрытыми дверями. Процедура должна была пройти в Афинах, но была перенесена в Ньон, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Несмотря на эффективные действия правительства Греции по сдерживанию COVID-19, все стороны согласились, что общественное здоровье важнее всего, а в нынешних условиях невозможно было бы организовать в Афинах мероприятие такого масштаба с приездом гостей, не нарушив ограничения на проведение мероприятий в помещениях.

Жеребьевка и награждение состоятся в штаб-квартире УЕФА без представителей клубов и прессы, но с обладателями наград. Церемонии будут транслироваться в прямом эфире по всему миру", –говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Отмечается, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и вручение индивидуальных наград состоится 1 октября в 20:00. Группы Лиги Европы будут сформированы 2 октября, начало жеребьевки в 15:00.

Добавим, среди представителей Украины Шахтер и Заря уже в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы соответственно, а Динамо (ЛЧ) и Колосу с Десной (оба – ЛЕ) еще предстоит преодолеть сито квалификации.

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