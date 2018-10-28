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Рома – ЦСКА: кілька фанатів постраждали через вихід з ладу ескалатора в метро, одна людина залишилась без ноги

23 жовтня 22:15 5169 Читать на русском
Рома – ЦСКА: кілька фанатів постраждали через вихід з ладу ескалатора в метро, одна людина залишилась без ноги
Рома – ЦСКА: перед матчем постраждали фанати / фото із соцмереж

Перед матчем 3 туру групового турніру Ліги чемпіонів 2018/19 Рома – ЦСКА у Римі трапився прикрий інцидент. В результаті поломки ескалатора на одній із станцій метро серйозно травмувались кілька людей, серед них і вболівальники.

На станції метро Repubblica в день матчу Ліги чемпіонів Рома – ЦСКА вийшов з ладу ескалатор, який раптово почав рухатись із великою швидкістю. Люди, які в той час перебували на ескалаторі, не одразу зрозуміли, що сталось. В результаті інциденту серйозно травмовані декілька вболівальників, повідомляє Il Messagero.

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Інцидент трапився близько 7 години вечора за місцевим часом. Як зазначає джерело, одному з потерпілих, який застряг між сходами ескалатора, ампутували ногу, ще близько 20 осіб зазнали інших поранень різного ступеня тяжкості.

На місці присутні кілька десятків карет швидкої допомоги, поліція та надзвичайники. А от представники посольства Росії в Італії подію коментувати відмовились. "Телефонуйте завтра у робочий час", – цитує відповідь дипломатів Спорт-Экспресс.

Як повідомляє La Repubblica, причиною аварії ескалатора могли стати фанати ЦСКА, які синхронно підскочили під час руху, чим і викликали поломку. Наразі триває розслідування інциденту.

Матч Рома – ЦСКА розпочався о 22:00 за київським часом.

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Рома - ЦСКА Москва: Вівторок 23 жовтня 2018

Рома
Матч завершено
3 : 0
ЦСКА Москва
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