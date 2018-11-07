Ліга чемпіонів: Рома на виїзді здолала ЦСКА

Матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між ЦСКА та Ромою завершився непростою перемогою римлян.

Рома вийшла уперед вже на 4-й хвилині матчу після подачі з кутового: Манолас виграв боротьбу у Набабкіна та випередив Акінфєєва, пробивши головою у дальній кут – 0:1. Біда до москвичів не прийшла одна: через п'ять хвилин травмувався Маріо Фернандес, якого довелося міняти на тільки-но відновленого Щеннікова. Тим не менш, "коні" змогли вирівняти поєдинок та створити ряд небезпечних моментів у відповідь: так, кілька класних ударів вдалися Магнуссону, а у компенсований арбітром час голкіпер Ольсон після пострілу Сігурдссона перевів м'яч у штангу. У Роми слід згадати непогані постріли Коларова та Флоренці, однак Акінфєєв діяв уважно та парирував їх без осоливих проблем.

Старт другого тайму вийшов дуже динамічним: на 47-й хвилині Едін Джеко потужно пробив з меж штрафного, але удар встигли заблокувати. Через три хвилини ЦСКА відігрався: Ахметов розігнав атаку через центр та віддав у штрафний на Сігурдссона, а той з-під захисника пробив у правий нижній кут – 1:1. Втім, вже на 56-й господарі залишились без Магнуссона, який отримав другу жовту, а на 59-й пропустили вдруге: Крістанте підхопив м'яч та виконав дотепну передачу на Лоренцо Пеллегріні, а той, уникнувши офсайду, потужно пробив з краю карного майданчика – 1:2. Тут же крапку у матчі міг ставити Едін Джеко, однак його удар після розрізного пасу парирував Ігор Акінфєєв. На 67-й міг головою метрів з 11-ти міг забити Фасіо, однак м'яч пройшов над воротами, а на 78-й Щенніков мав шанс зрівняти рахунок – його удар з лінії штрафного відбив Ольсон.

Зрештою, ЦСКА так і не зміг вирвати нічию. Після поразки Ромі у москвичів залишилося чотири очки, які дозволють випереджати четверту Вікторію Плзень. Римляни очолюють групу з 9 очками.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 4-й тур, група G

ЦСКА – Рома – 1:2

Голи: Сігурдссон, 50 – Манолас, 4, Пеллегріні, 59

Вилучення: Магнуссон, 56