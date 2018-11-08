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ЦСКА –​​​​​​​ Рома –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

06:30 4 Читать на русском
ЦСКА –​​​​​​​ Рома –​​​​​​​ 1:2 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
ЦСКА –​​​​​​​ Рома –​​​​​​​ 1:2 / ПФК ЦСКА

ЦСКА вдома програв Ромі у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів і відпустив "вовків" та Реал на відстань 5 очок в турнірній таблиці групи G. Дивіться відео голів та огляд матчу.

У матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів ЦСКА вдома приймав Рому. Вже на 4-й хвилині Костас Манолас відкрив рахунок у зустрічі. На початку другого тайму "армійці" зрівняли рахунок зусиллями Арнора Сігурдссона.

Ліга чемпіонів: Рома на виїзді здолала ЦСКА

Через 6 хвилин захисник ЦСКА Магнуссон отримав другу жовту картку, а на 59-й хвилині Лоренцо Пеллегріні скористався виходом з воріт Ігоря Акінфєєва і встановив остаточний рахунок у зустрічі.

Ліга чемпіонів. Група G, 4 тур

ЦСКА – Рома – 1:2

Голи: Сігурдссон, 50 – Манолас, 4, Пеллегріні, 59

Вилучення: Магнуссон, 56

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів4 турАрена ЦСКА (Москва)

ЦСКА Москва - Рома: Середа 07 листопада 2018

ЦСКА Москва
Матч завершено
1 : 2
Рома
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