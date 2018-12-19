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УЄФА відкрив провадження проти Челсі через расистські вигуки вболівальників на матчі Ліги Європи

10:55 307 Читать на русском
УЄФА відкрив провадження проти Челсі через расистські вигуки вболівальників на матчі Ліги Європи
Фанати Челсі / фото: офіційний сайт клубу

Челсі ризикує отримати покарання від УЄФА. Дисциплінарний комітет організації відкрив провадження проти лондонців через поведінку вболівальників на матчі Ліги Європи проти угорського Віді.

УЄФА розгляне поведінку фанатів Челсі під час поєдинку 6 туру Ліги Європи проти Віді. Союз вже призначив відповідального інспектора у даній справі, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Під час матчу вболівальники вигукували расистські та антисемітські гасла. Справа буде розглянута у січні. Лондонський клуб ризикує отримати навіть покарання у вигляді проведення домашнього матчу Ліги Європи без глядачів. До слова, суперником "аристократів" в 1/16 фіналу стане шведський Мальме.

Цікаво, що власник Челсі Роман Абрамович має єврейське коріння, а кілька місяців тому бізнесмен отримав громадянство Ізраїлю.

До слова, матч Віді – Челсі завершився унічию 2:2. Лондонці з першого місця вийшли у плей-офф Ліги Європи.

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Ліга Європи6 турSóstói Stadion (Секешфегервар)

Віді - Челсі: Четвер 13 грудня 2018

Віді
Матч завершено
2 : 2
Челсі
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Теги
Ліга Європи Челсі Челсі УЄФА футбольні фанати Віді - Челсі
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