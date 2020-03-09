УЄФА скасував передматчеві рукостискання в єврокубках

Вимушені нововведення продовжують поглинати світовий футбол.

Союз європейських футбольних асоціацій вирішив тимчасово відмовитись від традиційних рукостискань перед єврокубковими матчами через епідемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Відповідне рішення було ухвалене у зв’язку з поширенням у Європі коронавірусу і згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про скасування заборони УЄФА оголосить окремо.

До слова, через вірус матчі Ліги чемпіонів Валенсія – Аталанта (10 березня) та ПСЖ – Борусія Д (11 березня) пройдуть при порожніх трибунах. Окрім того, всі матчі неділі у чемпіонаті Італії пройшли без глядачів. Більше того, на Апеннінах всерйоз обговорюють можливість скасування всіх найближчих матчів Серії А.

Нагадаємо, минулого тижня передматчеві рукостискання були скасовані і в англійській Прем'єр-лізі.

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