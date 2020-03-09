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УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках

18:40 14 Читати українською
УЕФА отменил предматчевые рукопожатия в еврокубках
Валенсия – Аталанта / Фото из открытых источников

Вынужденные нововведения продолжают поглощать мировой футбол.

Союз европейских футбольных ассоциаций решил временно отказаться от традиционных рукопожатий перед еврокубковыми матчами из-за эпидемии коронавируса, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Соответствующее решение было принято в связи с распространением в Европе коронавируса и в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Об отмене запрета УЕФА объявит отдельно.

К слову, из-за вируса матчи Лиги чемпионов Валенсия – Аталанта (10 марта) и ПСЖ – Боруссия Д (11 марта) пройдут при пустых трибунах. Кроме того, все матчи воскресенья в чемпионате Италии прошли без зрителей. Более того, на Апеннинах всерьез обсуждают возможность отмены всех ближайших матчей Серии А.

Напомним, на прошлой неделе предматчевые рукопожатия были отменены и в английской Премьер-лиге.

УЕФА озвучил свою позицию относительно переноса Евро-2020 из-за коронавируса

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