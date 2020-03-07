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АПЛ може заборонити вхід на стадіони літнім людям – санкція зачепить чинного наставника

11:59 158 Читать на русском
АПЛ може заборонити вхід на стадіони літнім людям – санкція зачепить чинного наставника
Фергюсон і Ходжсон / Sky Sports

Паніка через епідемію коронавірусу дісталася Туманного Альбіону. Керівництво англійської Прем'єр-ліги готує профілактичні заходи задля непоширення небезпечної недуги.

АПЛ може ввести заборону на відвідування стадіонів літніми людьми, повідомляє Mirror.

Ходжсон продовжив контракт з Крістал Пелас

За інформацією видання, керівники ліги в понеділок проведуть зустріч із представниками уряду Сполученого Королівства. Там, зокрема, обговорять обмеження для людей із групи ризику – наприклад, громадян, яким понад 70 років. Також існує варіант, за яким усі матчі до кінця сезону проведуть при порожніх трибунах із телетрансляцією.

Заборона на відвідування стадіонів літніми людьми зачепить головного тренера Крістал Пелас Роя Ходжсона. Досвідченому фахівцю влітку виповниться 73.

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Рой Ходжсон Рой Ходжсон Крістал Пелас Крістал Пелас Англія АПЛ коронавірус
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