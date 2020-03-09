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ПСЖ – Борусія Д: УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо матчу Ліги чемпіонів

13:05 1594 Читать на русском
ПСЖ – Борусія Д: УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо матчу Ліги чемпіонів
Борусія Д – ПСЖ / Фото 90min

Неймар та компанія залишаться без підтримки вболівальників під час матчу-відповіді проти Борусії Д.

 

УЄФА спільно з Міністерством спорту Франції ухвалили рішення провести поєдинок ПСЖ – Борусія Д за зачиненими дверима, повідомляє L'Equipe.

Барселона – Наполі: ще один матч Ліги чемпіонів може постраждати через коронавірус

Французька влада побоюється поширення епідемії коронавірусу у країні, де вже заразились більше тисячі осіб.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників парижани поступились німцям (1:2). Поєдинок запланований на 11 березня, початок о 22:00.

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Головне Ліга чемпіонів УЄФА ПСЖ - Борусія Дортмунд коронавірус
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