ПСЖ – Борусія Д: УЄФА офіційно ухвалив рішення щодо матчу Ліги чемпіонів

Неймар та компанія залишаться без підтримки вболівальників під час матчу-відповіді проти Борусії Д.

УЄФА спільно з Міністерством спорту Франції ухвалили рішення провести поєдинок ПСЖ – Борусія Д за зачиненими дверима, повідомляє L'Equipe.

Барселона – Наполі: ще один матч Ліги чемпіонів може постраждати через коронавірус

Французька влада побоюється поширення епідемії коронавірусу у країні, де вже заразились більше тисячі осіб.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих суперників парижани поступились німцям (1:2). Поєдинок запланований на 11 березня, початок о 22:00.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі