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УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Естонія – Нідерланди

15:47 87 Читать на русском
УЄФА призначив українську бригаду арбітрів на матч Естонія – Нідерланди
Сергій Бойко / Фото із соцмереж

Українські судді працюватимуть на відбірковому матчі Євро-2020.

Відповідний орган УЄФА призначив українську суддівську бригаду працювати на матчі відбірного турніру Євро-2020 Естонія – Нідерланди, інформує офіційний сайт УАФ.

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Головним арбітром виступить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Андрій Скрипка. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Євген Арановський. Суддівський спостерігач – Девід Малкольм із Північної Ірландії.

Поєдинок відбудеться 9 вересня.

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Теги
Нідерланди Нідерланди Естонія Естонія Євген Арановський УЄФА Сергій Бойко Сергій Бойко Євро-2020
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