УЕФА объявил игрока недели Лиги чемпионов
Завершилось голосование в номинации Игрок недели в Лиге чемпионов 2020/21.
Приз получил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, сообщает официальный сайт УЕФА.
Бейл, Бруну Фернандеш и авторы дублей претендуют на титул игрока недели Лиги Европы
Форвард парижан, оформивший хет-трик на Камп Ноу, опередил трех конкурентов. За титул также боролись вингер Ливерпуля Мохамед Салах, нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд и полузащитник Порту Сержиу Оливейра. Ранее Холанд, Мбаппе и 6 игроков Ливерпуля попали в команду недели Лиги чемпионов.
Отметим, что стадия 1/8 финала ЛЧ продолжится на следующей неделе. Матчи сыграют 23-24 февраля.
Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео