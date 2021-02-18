УЄФА назвав 11 гравців, які найкраще проявили себе в перших матчах 1/8 фіналу ЛЧ.

Дует форвардів сформували Мбаппе і Холанд – француз оформив хет-трик у ворота Барселони, а норвежець покарав Севілью дублем плюс асистом.

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Найбільше представництво у Ліверпуля – 6 гравців. Оборона повністю складається з "червоних", які стали єдиною командою із "сухим" матчем. Також до збірної потрапили Сусо (Севілья), Дауд (Борусія Д) і К'єза (Ювентус).

Додамо, що вже наступного тижня відбудеться решта перших матчів 1/8 Ліги чемпіонів.

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