toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

УЄФА назвав символічну збірну туру Ліги Європи – у команді знайшлося місце двом гравцям Динамо

12:50 876 Читать на русском
УЄФА назвав символічну збірну туру Ліги Європи – у команді знайшлося місце двом гравцям Динамо
Беньямін Вербіч / Фото UEFA

Стали відомі гравці дрім-тім 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Не обійшлося без представників київського Динамо – в команді тижня опинилися Віктор Циганков та Беньямін Вербіч.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

УЄФА на офіційному сайті презентував 11 футболістів, які найкраще себе проявили у 5-му турі ЛЄ.

Захисник Еспаньйола присоромив підопічного Реброва – фінт дня у Лізі Європи

Попри поразку Динамо від Мальме (3:4) до цього списку увійшли двоє гравців киян – хавбеки Беньямін Вербіч та Віктор Циганков. Обидва гравці відзначились голом, а гравець збірної України додав собі ще й асист.

Нагадаємо, після 5-ти турів ЛЄ "біло-сині" перебувають на третій сходинці у своїй групі (6 очок), поступаючись Мальме (8) та Копенгагену (9).

"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме

blog_ava
"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме
10:40
27564
Теги
Динамо Динамо Мальме - Динамо Ліга Європи Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Віктор Циганков Віктор Циганков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
39
хв
Шальке
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук