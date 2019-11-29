УЄФА назвав символічну збірну туру Ліги Європи – у команді знайшлося місце двом гравцям Динамо

Стали відомі гравці дрім-тім 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Не обійшлося без представників київського Динамо – в команді тижня опинилися Віктор Циганков та Беньямін Вербіч.

УЄФА на офіційному сайті презентував 11 футболістів, які найкраще себе проявили у 5-му турі ЛЄ.

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Попри поразку Динамо від Мальме (3:4) до цього списку увійшли двоє гравців киян – хавбеки Беньямін Вербіч та Віктор Циганков. Обидва гравці відзначились голом, а гравець збірної України додав собі ще й асист.

Нагадаємо, після 5-ти турів ЛЄ "біло-сині" перебувають на третій сходинці у своїй групі (6 очок), поступаючись Мальме (8) та Копенгагену (9).

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