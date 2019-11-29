Захисник Еспаньйола присоромив підопічного Реброва – фінт дня у Лізі Європи

Ліга Європи не є найпрестижнішим клубним турніром, але рівень техніки гравців тут на високому рівні.

У матчі 5-го туру групового етапу ЛЄ Ференварош – Еспаньйол (2:2) захисник гостей Авіла Піпа пошив у дурні суперника.

Ребров розхвалив гравців Ференцвароша після матчу з Еспаньйолом

Іспанець біля кутового прапорця старався вийти з пресингу оборонця Ференцвароша і, скориставшись розгубленістю опонента, прокинув йому м'яч поміж ніг. Вийшло дуже ефектно.

Нагадаємо, Еспаньйол вже гарантував собі єврокубкову весну, а підопічним Сергія Реброва потрібно обіграти Лудогорець в останньому турі, щоб претендувати на другу сходинку у групі.

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