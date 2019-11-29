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Захисник Еспаньйола присоромив підопічного Реброва – фінт дня у Лізі Європи

11:16 884 Читать на русском
Захисник Еспаньйола присоромив підопічного Реброва – фінт дня у Лізі Європи
Авіла Піпа / Фото UEFA

Ліга Європи не є найпрестижнішим клубним турніром, але рівень техніки гравців тут на високому рівні.

23’ Давід Шигер
90’ Міхал Шкварка
90+4’ Ельдар Чівіч
 
Оскар Мелендо 31’
Серхі Дардер 90+6’
23’ Давід Шигер
31’ Оскар Мелендо
90’ Міхал Шкварка
90+4’ Ельдар Чівіч
90+6’ Серхі Дардер

У матчі 5-го туру групового етапу ЛЄ Ференварош – Еспаньйол (2:2) захисник гостей Авіла Піпа пошив у дурні суперника.

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Іспанець біля кутового прапорця старався вийти з пресингу оборонця Ференцвароша і, скориставшись розгубленістю опонента, прокинув йому м'яч поміж ніг. Вийшло дуже ефектно.

Нагадаємо, Еспаньйол вже гарантував собі єврокубкову весну, а підопічним Сергія Реброва потрібно обіграти Лудогорець в останньому турі, щоб претендувати на другу сходинку у групі.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Сергій Ребров Сергій Ребров Ференцварош - Еспаньйол Авіла Піпа Авіла Піпа
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