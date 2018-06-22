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Уругвай – Єгипет: неймовірна радість школярів після переможного гола Хіменеса – зворушливе відео

16 червня 13:44 389 Читать на русском
Уругвай – Єгипет: неймовірна радість школярів після переможного гола Хіменеса – зворушливе відео
Фанати Уругваю / фото із соцмереж

Захисник збірної Уругваю Хосе Марія Хіменес, який відзначився голом у матчі першого туру ЧС-2018 проти Єгипту, подарував просто шалену радість школярам, які переглядали поєдинок на Батьківщині.

Група уругвайських школярів переглядали матч команди своєї країни проти Єгипту у 1 турі чемпіонату світу-2018.

Єгипет – Уругвай – 0:1 – відео гола

Здавалось, що поєдинок завершиться нульовою нічиєю, проте на останніх хвилинах гри Хосе Хіменес зумів забити переможний гол, який викликав справжній екстаз у підлітків.

Нагадаємо, Уругвай та Росія набрали по 3 очки після 1 туру та очолюють групу А. Перемога у стартовому матчі Мундіалю стала для Уругваю першою за останні 48 років.

ЧС-2018 1 тур

Єгипет - Уругвай: П'ятниця 15 червня 2018

Єгипет
Матч завершено
0 : 1
Уругвай
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Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Відеоновини футбольні курйози Уругвай Уругвай Єгипет - Уругвай Хосе Хіменес Хосе Хіменес
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