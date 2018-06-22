toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Уругвай – Египет: невероятная радость школьников после гола Хименеса – трогательное видео

16 июня 13:44 149 Читати українською
Уругвай – Египет: невероятная радость школьников после гола Хименеса – трогательное видео
Фанаты Уругвая / фото из соцсетей

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес, который отметился голом в матче первого тура ЧМ-2018 против Египта, подарил просто бешеную радость школьникам, которые просматривали поединок на Родине.

Группа уругвайских школьников просматривали матч команды своей страны против Египта в 1 туре чемпионата мира-2018.

Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

Казалось, что поединок завершится нулевой ничьей, однако на последних минутах игры Хосе Хименес сумел забить победный гол, который вызвал настоящий экстаз у подростков.

Напомним, Уругвай и Россия набрали по 3 очка после 1 тура и возглавляют группу А. Победа в стартовом матче Мундиаля стала для Уругвая первой за последние 48 лет.

ЧМ-2018 1 тур

Египет - Уругвай: Пятница 15 июня 2018

Египет
Матч окончен
0 : 1
Уругвай
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 футбольные фанаты Видеоновости футбольные курьёзы Уругвай Уругвай Египет - Уругвай Хосе Хименес Хосе Хименес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
56
мин
Сербия
21:00
Швейцария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук