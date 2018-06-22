Уругвай – Египет: невероятная радость школьников после гола Хименеса – трогательное видео

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес, который отметился голом в матче первого тура ЧМ-2018 против Египта, подарил просто бешеную радость школьникам, которые просматривали поединок на Родине.

Группа уругвайских школьников просматривали матч команды своей страны против Египта в 1 туре чемпионата мира-2018.

Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

Казалось, что поединок завершится нулевой ничьей, однако на последних минутах игры Хосе Хименес сумел забить победный гол, который вызвал настоящий экстаз у подростков.

Напомним, Уругвай и Россия набрали по 3 очка после 1 тура и возглавляют группу А. Победа в стартовом матче Мундиаля стала для Уругвая первой за последние 48 лет.