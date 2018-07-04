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Уругвай – Франція: матч обслуговуватиме Нестор Пітана

21:10 654 Читать на русском
Уругвай – Франція: матч обслуговуватиме Нестор Пітана
Нестор Пітана / Фото: ФІФА

Стала відома бригада арбітрів на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція.

Франція та Уругвай боротимуться за путівку у півфінал чемпіонату світу-2018.

Уругвай – Франція: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Головним арбітром матчу буде аргентинець Нестор Пітана, повідомляє офіційний Twitter ФІФА.

На лініях йому асистуватимуть співвітчизники Ернан Майдана та Хуан Пабло Белатті. 4-м арбітром буде іранець Алієза Фагані, а резервним – ще один іранець Сохандан.

Матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 Уругвай – Франція відбудеться у п'ятницю, 6 липня. Початок матчу – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

ЧС 20181/4 фіналу

Уругвай - Франція: П'ятниця 06 липня 2018

Уругвай
до матчу
1
дн
:
18
год
:
11
хв
Франція
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Уругвай Уругвай Франція Франція Нестор Пітана Нестор Пітана Уругвай - Франція
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