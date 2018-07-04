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Уругвай – Франция: матч будет обслуживать Нестор Питана

21:10 29 Читати українською
Уругвай – Франция: матч будет обслуживать Нестор Питана
Нестор Питана / Фото: ФИФА

Стала известна бригада арбитров на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция.

Франция и Уругвай будут бороться за путевку в полуфинал чемпионата мира-2018.

Уругвай – Франция: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Главным арбитром матча будет аргентинец Нестор Питана, сообщает официальный Twitter ФИФА.

На линиях ему будут ассистировать соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. 4-м арбитром будет иранец Алиеза Фаган, а резервным на матче будет еще один иранец Сохандан.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля. Начало матча – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ 20181/4 финала

Уругвай - Франция: Пятница 06 июля 2018

Уругвай
до матча
1
дн
:
19
час
:
21
мин
Франция
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ЧМ 2018 Уругвай Уругвай Франция Франция Нестор Питана Нестор Питана Уругвай - Франция
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:
19
час
:
21
мин
Уругвай
17:00
Франция
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