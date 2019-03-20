"Ура-патріоти" кричать, що зараз обіграємо Португалію, але не зрозуміло, завдяки чому, – Вірт

Український футбольний тренер Юрій Вірт поділився власною думкою щодо матчу відбору Євро-2020 Португалія – Україна.

"Багато "ура-патріотів" щосили кричать, що ось, мовляв, зараз обіграємо Португалію. Але як і завдяки чому? Кріштіану Роналду сам, вважайте, обіграв грізний Атлетіко, оформивши хет-трик, і тут виникає логічне запитання: як стримати цього хлопця? Суперник дуже і дуже серйозний... Загалом, ставлю на господарів, рахунок – 2:0", – цитує Вірта FootBoom.

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Матч Португалія – Україна відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом на стадіоні Да Луж.