toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

"Ура-патріоти" кричать, що зараз обіграємо Португалію, але не зрозуміло, завдяки чому, – Вірт

20 березня 23:55 297 Читать на русском
"Ура-патріоти" кричать, що зараз обіграємо Португалію, але не зрозуміло, завдяки чому, – Вірт
Юрій Вірт / ФК Зірка

Український футбольний тренер Юрій Вірт поділився власною думкою щодо матчу відбору Євро-2020 Португалія – Україна.

"Багато "ура-патріотів" щосили кричать, що ось, мовляв, зараз обіграємо Португалію. Але як і завдяки чому? Кріштіану Роналду сам, вважайте, обіграв грізний Атлетіко, оформивши хет-трик, і тут виникає логічне запитання: як стримати цього хлопця? Суперник дуже і дуже серйозний... Загалом, ставлю на господарів, рахунок – 2:0", – цитує Вірта FootBoom.

Португалія – Україна: Шевченко взяв до Лісабона 25 футболістів

Матч Португалія – Україна відбудеться 22 березня о 21:45 за київським часом на стадіоні Да Луж.

Теги
Україна Україна Португалія Португалія Євро-2020 Юрій Вірт Юрій Вірт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Касільяс продовжив контракт з Порту
    Португалія — 20 бер437 Касільяс продовжив контракт з Порту
20
год
:
53
хв
Австрія
21:45
Польща
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук