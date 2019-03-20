"Ура-патриоты" кричат, что сейчас обыграем Португалию, но не понятно, благодаря чему, – Вирт

Украинский футбольный тренер Юрий Вирт поделился собственным мнением относительно матча отбора Евро-2020 Португалия – Украина.

"Многие "ура-патриоты" вовсю кричат, что вот, мол, сейчас обыграем Португалию. Но как и за счет чего? Криштиану Роналду сам, считайте, обыграл грозный Атлетико, оформив хет-трик, и тут возникает логичный вопрос: как сдержать этого парня? Соперник очень и очень серьезный... В общем, ставлю на хозяев, счет – 2:0", – цитирует Вирта FootBoom.

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Матч Португалия – Украина состоится 22 марта в 21:45 по киевскому времени на стадионе Да Луж.