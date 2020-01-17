УПЛ оприлюднила розклад перших двох турів після зимової перерви

Матч між Ворсклою та Динамо у першому колі / Сайт киян

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати і час початку матчів 19 та 20 турів.

Розклад поєдинків був опублікований на офіційному сайті УПЛ.

Миколенко майже вдвічі подорожчав, в Іванісені 650% прогресу, Коноплянка на рівні 2011-го – свіжі ціни на гравців УПЛ

19 ТУР

22 лютого – субота

Маріуполь – Зоря 14:00

Карпати – Дніпро-1 14:00

Олімпік – Львів 17:00

23 лютого – неділя

Олександрія – Колос 14:00

Динамо – Ворскла 17:00

Шахтар – Десна 17:00

20 ТУР

29 лютого — субота

Львів – Олександрія 14:00

Десна – Маріуполь 14:00

Дніпро-1 – Динамо 17:00

1 березня – неділя

Колос – Карпати 14:00

Зоря – Олімпік 14:00

Ворскла – Шахтар 17:00

Нагадаємо, що після 22 туру таблиця буде поділена на дві частини. Перша шістка боротиметься за чемпіонство і єврокубки, друга – за збереження прописки в еліті. Команди, що посядуть 5-8 місця, у плей-офф розіграють одну путівку в Лігу Європи.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?