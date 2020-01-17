УПЛ оприлюднила розклад перших двох турів після зимової перерви

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила дати і час початку матчів 19 та 20 турів.
Розклад поєдинків був опублікований на офіційному сайті УПЛ.
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19 ТУР
22 лютого – субота
Маріуполь – Зоря 14:00
Карпати – Дніпро-1 14:00
Олімпік – Львів 17:00
23 лютого – неділя
Олександрія – Колос 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
Шахтар – Десна 17:00
20 ТУР
29 лютого — субота
Львів – Олександрія 14:00
Десна – Маріуполь 14:00
Дніпро-1 – Динамо 17:00
1 березня – неділя
Колос – Карпати 14:00
Зоря – Олімпік 14:00
Ворскла – Шахтар 17:00
Нагадаємо, що після 22 туру таблиця буде поділена на дві частини. Перша шістка боротиметься за чемпіонство і єврокубки, друга – за збереження прописки в еліті. Команди, що посядуть 5-8 місця, у плей-офф розіграють одну путівку в Лігу Європи.
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