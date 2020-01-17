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УПЛ огласила расписание первых двух туров после зимнего перерыва

17 января 14:12 325 Читати українською
УПЛ огласила расписание первых двух туров после зимнего перерыва
Матч между Ворсклой и Динамо в первом круге / Сайт киевлян

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19 и 20 туров.

Расписание поединков было опубликовано на официальном сайте УПЛ.

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19 ТУР

22 февраля – суббота

Мариуполь – Заря 14:00

Карпаты – Днепр-1 14:00

Олимпик – Львов 17:00

23 февраля – воскресенье

Александрия – Колос 14:00

Динамо – Ворскла 17:00

Шахтер – Десна 17:00

20 ТУР

29 февраля – суббота

Львов – Александрия 14:00

Десна – Мариуполь 14:00

Днепр-1 – Динамо 17:00

1 марта – воскресенье

Колос – Карпаты 14:00

Заря – Олимпик 14:00

Ворскла – Шахтер 17:00

Напомним, что после 22 тура таблица будет поделена на две части. Первая шестерка будет бороться за чемпионство и еврокубки, вторая – за сохранение прописки в элите. Команды, занявшие 5-8 места, в плей-офф разыграют одну путевку в Лигу Европы.

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