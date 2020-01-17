УПЛ огласила расписание первых двух туров после зимнего перерыва

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 19 и 20 туров.
Расписание поединков было опубликовано на официальном сайте УПЛ.
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19 ТУР
22 февраля – суббота
Мариуполь – Заря 14:00
Карпаты – Днепр-1 14:00
Олимпик – Львов 17:00
23 февраля – воскресенье
Александрия – Колос 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
Шахтер – Десна 17:00
20 ТУР
29 февраля – суббота
Львов – Александрия 14:00
Десна – Мариуполь 14:00
Днепр-1 – Динамо 17:00
1 марта – воскресенье
Колос – Карпаты 14:00
Заря – Олимпик 14:00
Ворскла – Шахтер 17:00
Напомним, что после 22 тура таблица будет поделена на две части. Первая шестерка будет бороться за чемпионство и еврокубки, вторая – за сохранение прописки в элите. Команды, занявшие 5-8 места, в плей-офф разыграют одну путевку в Лигу Европы.
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