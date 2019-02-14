Ультрас Динамо та Айнтрахта влаштували бійку на Хрещатику

Фанати київського Динамо та суперника Шахтаря Айнтрахта мали сутичку в Києві.

У центрі Києва стався "махач" фанатів Динамо та Айнтрахта, повідомляє Troublemakers&Ultras Action.

"Динамо на межі виживання через бажання Суркіса одноосібно володіти клубом", – відверта заява ультрас киян

Зі сторони "біло-синіх" брали участь 42 людини, які представляють фірми Capitals, FBF та North Company, з боку німців були 70-80 хуліганів з Brigade Nassau&Ko.

За 5 хвилин бійки перемогу здобули кияни.

Сьогодні, 14 лютого, Айнтрахт зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти донецького Шахтаря.