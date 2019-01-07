"Динамо на межі виживання через бажання Суркіса одноосібно володіти клубом", – відверта заява ультрас киян

Ультрас київського Динамо зробили різку заяву щодо президента клубу Ігоря Суркіса та кризи "біло-синіх", підкресливши, що клуб на межі виживання.

"Очевидно, що ті 4-7 тисяч, які ходять на звичайний матч в чемпіонаті України, вказують на те, що наш клуб знаходиться на межі виживання. Відбувається це тому, що господар кооперативу не вкладає ні копійки в підтримку бренду, в роботу з уболівальниками (імітація роботи фан-клубу викликає лише гірку посмішку), а весь маркетинг впирається в свиней на магнітах (особливо це стало зрозуміло, після матчу Шахтар – Ліон, де маркетингова служба Шахтаря показала себе у всій красі).

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Ми довго намагалися зрозуміти, чому це відбувається і єдиним логічним поясненням цьому є нездорове бажання Суркісів одноосібно володіти клубом. Чим менше людей приходить на стадіон, тим більшим господарем почувається Ігор Михайлович. Єдині хто цієї тенденції протистоять, є хлопці з ультрас сектора: кращі перфоманси і супорт в Україні з року в рік, поїздки в дитячі будинки, фанатські турніри, графіті і стікери по всьому місту (партизанська реклама).

Безумовно, фінансовий ресурс у хлопців обмежений, але навіть так, на наш погляд, вони сьогодні зробили роботу, значимість якої перевершує її розміри", – цитує ультрас FootBoom.

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