Ліга чемпіонів, кваліфікація: АЗ драматично обіграв Вікторію та став потенційним суперником Динамо

Ліга чемпіонів 2020/21. Другий кваліфікаційний раунд

АЗ – Вікторія Плзень – 3:1

Голи: Копмайнерс, 90+5 (пен), Гудмундссон, 98, 118 – Лімберскі, 78

Карабах – Шериф – початок о 19:00

Целє – Мольде – початок о 19:00

Судува – Маккабі Тель-Авів – початок о 19:00

Локомотива – Рапід Відень – початок о 20:00

Лудогорець – Мітьюлланд – початок о 20:30

Динамо Брест – Сараєво – початок о 21:00

Легія – Омонія – початок о 21:00

ЧФР Клуж – Динамо Загреб – початок о 21:00

Янг Бойз – Клаксвік – початок о 21:15

Селтік – Ференцварош – початок о 21:45

Програму ігрового дня відкрили АЗ Алкмаар та чеська Вікторія. Гості відкрили рахунок на 78-й хвилині. Давід Лімберскі вдало приклався до м'яча з лінії штрафного і вразив дальній нижній кут воріт АЗ. Господарі відігралися лише в компенсований час фактично в останній атаці, реалізувавши пенальті.

Поєдинок перейшов в екстра-тайм, у якому фортуна посміхнулася нідерландцям. Гудмундссон реалізував вихід віч-на-віч, а на останніх хвилинах він же оформив дубль. Таким чином, саме АЗ став потенційним опонентом Динамо в третьому раунді кваліфікації.

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Зауважимо, що команди, які програли на цій стадії ЛЧ, продовжать боротьбу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Команди-переможці дізнаються своїх суперників у наступному раунді Ліги чемпіонів 31 серпня – саме тоді свого опонента отримає і київське Динамо. Команда Мірчі Луческу буде сіяною у компанії з Гентом та Бенфікою – з цими клубами кияни точно не зустрінуться.