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Ребров скоро стане найперспективнішим тренером Європи, – Андронов

12:11 - Читать на русском
Ребров скоро стане найперспективнішим тренером Європи, – Андронов
Сергій Ребров / Фото ФК Ференцварош

Журналіст Олексій Андронов у захваті від роботи наставника Ференцвароша Сергія Реброва за мотивами матчу ЛЧ проти Селтіка (2:1).

 

"Сергій Ребров з одного з найперспективніших молодих тренерів Європи скоро стане найперспективнішим.

Ребров – про перемогу над Селтіком: Ми грали проти найсильнішого нашого суперника

На виїзді перемогли Селтік. Ференцварошу залишається зовсім трохи до Ліги чемпіонів. Дуже радий за відданого футболу і гідну людину і його команду!

P. S. Мова про тих тренерів, хто не в топ-чемпіонатах", – написав Андронов у своєму Telegram- каналі.

Нагадаємо, жеребкування наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня, тоді свого суперника дізнається і київське Динамо.

Ліга чемпіонів: Ребров вибив Селтік, Динамо дізналося всіх потенційних суперників у 3 раунді, Мілевський і Ко йдуть далі

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Теги
Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Ліга чемпіонів Олексій Андронов Сергій Сергій Ребров Селтік - Ференцварош
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