РБ Лейпциг – Русенборг: українські арбітри отримали призначення на матч Ліги Європи

УЄФА призначив українську суддівську бригаду арбітрів на матч 6-го туру групи В Ліги Європи, в якому німецький РБ Лейпциг прийматиме Русенборг.

Головним арбітрів зустрічі призначений Сергій Бойко. Йому допомагатимуть: Володимир Володін і Ігор Альохін. 4-й арбітр – Семен Шлончак. Додаткові рефері: Микола Балакін і Анатолій Абдула.

Шахтар – Ліон: матч судитиме фартовий для "гірників" арбітр, який показав Шевченку єдину червону картку в його кар'єрі

Спостерігати за роботою українських арбітрів буде чорногорець Горан Міхальєвіч.

Зауважимо, що Лейпциг ще зберігає шанси на вихід з Групи В. Русенборг за будь-якого результату залишиться останнім у своєму квартеті.