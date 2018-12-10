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РБ Лейпциг – Русенборг: українські арбітри отримали призначення на матч Ліги Європи

15:40 102 Читать на русском
РБ Лейпциг – Русенборг: українські арбітри отримали призначення на матч Ліги Європи
Сергій Бойко / фото із соцмереж

УЄФА призначив українську суддівську бригаду арбітрів на матч 6-го туру групи В Ліги Європи, в якому німецький РБ Лейпциг прийматиме Русенборг.

Головним арбітрів зустрічі призначений Сергій Бойко. Йому допомагатимуть: Володимир Володін і Ігор Альохін. 4-й арбітр – Семен Шлончак. Додаткові рефері: Микола Балакін і Анатолій Абдула.

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Спостерігати за роботою українських арбітрів буде чорногорець Горан Міхальєвіч.

Зауважимо, що Лейпциг ще зберігає шанси на вихід з Групи В. Русенборг за будь-якого результату залишиться останнім у своєму квартеті.

Ліга Європи6 турРед Булл Арена (Лейпциг)

РБ Лейпциг - Русенборг: Четвер 13 грудня 2018

РБ Лейпциг
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дн
:
5
год
:
18
хв
Русенборг
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Теги
Ліга Європи Сергій Бойко Сергій Бойко РБ Лейпциг - Русенборг
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