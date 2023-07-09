Українські арбітри отримали призначення на матч Ліги чемпіонів
9 липня 08:00 - Читать на русском
Один з поєдинків кваліфікації Ліги чемпіонів розсудять українці.
На грі між словацьким Слованом та люксембурзьким Свіфтом Есперанж працюватиме бригада арбітрів з Віктором Копієвським, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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На лініях йому допомагатимуть Андрій Скрипка та Олександр Беркут. Четвертим арбітром працюватиме Денис Шурман.
До слова, поєдинок між Слованом та Свіфтом Есперанж відбудеться 12 липня, початок о 21:30.
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