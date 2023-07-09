Украинские арбитры получили назначения на матч Лиги чемпионов
9 июля 08:00 - Читати українською
Один из поединков квалификации Лиги чемпионов рассудят украинцы.
На игре между словацким Слованом и люксембургским Свифтом Эсперанж будет работать бригада арбитров с Виктором Копиевским, сообщает официальный сайт УАФ.
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На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Александр Беркут. Четвертым арбитром будет работать Денис Шурман.
К слову, поединок между Слованом и Свифтом Эсперанж состоится 12 июля, начало в 21:30.
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