Один из поединков квалификации Лиги чемпионов рассудят украинцы.

На игре между словацким Слованом и люксембургским Свифтом Эсперанж будет работать бригада арбитров с Виктором Копиевским, сообщает официальный сайт УАФ.

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На линиях ему будут помогать Андрей Скрипка и Александр Беркут. Четвертым арбитром будет работать Денис Шурман.

К слову, поединок между Слованом и Свифтом Эсперанж состоится 12 июля, начало в 21:30.

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