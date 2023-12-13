Українська бригада на чолі з Монзуль розсудить топ-матч жіночої ЛЧ – помилка в УПЛ не вплинула на призначення
Катерина Монзуль відсторонена від роботи на матчах УПЛ, але отримала призначення на важливий єврокубковий поєдинок.
УЄФА призначив Катерину Монзуль головним арбітром матчу третього туру жіночої Ліги чемпіонів Баварія – Аякс. Її асистентками теж будуть українки – Світлана Грушко і Марина Стрілецька. Четвертий арбітр – Анастасія Романюк, інформує офіційний сайт УЄФА.
Монзуль офіційно відсторонена від роботи за грубу помилку в матчі Шахтар – Верес
Матч жіночої ЛЧ Баварія – Аякс відбудеться у четвер, 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Після двох турів мюнхенська команда набрала 4 очки і посідає друге місце групи С. У Аякса 3 бали і третя позиція. Лідирує Рома, яка у кваліфікації не залишила шансів Ворсклі.
Нагадаємо, нещодавно Комітет арбітрів УАФ офіційно відсторонив від роботи Катерину Монзуль і арбітра VAR Віталія Романова за помилково призначений пенальті у матчі УПЛ Шахтар – Верес.
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