Катерина Монзуль відсторонена від роботи на матчах УПЛ, але отримала призначення на важливий єврокубковий поєдинок.

УЄФА призначив Катерину Монзуль головним арбітром матчу третього туру жіночої Ліги чемпіонів Баварія – Аякс. Її асистентками теж будуть українки – Світлана Грушко і Марина Стрілецька. Четвертий арбітр – Анастасія Романюк, інформує офіційний сайт УЄФА.

Монзуль офіційно відсторонена від роботи за грубу помилку в матчі Шахтар – Верес

Матч жіночої ЛЧ Баварія – Аякс відбудеться у четвер, 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Після двох турів мюнхенська команда набрала 4 очки і посідає друге місце групи С. У Аякса 3 бали і третя позиція. Лідирує Рома, яка у кваліфікації не залишила шансів Ворсклі.

Нагадаємо, нещодавно Комітет арбітрів УАФ офіційно відсторонив від роботи Катерину Монзуль і арбітра VAR Віталія Романова за помилково призначений пенальті у матчі УПЛ Шахтар – Верес.

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