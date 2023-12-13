Екатерина Монзуль отстранена от работы на матчах УПЛ, но получила назначение на важный еврокубковый поединок.

УЕФА назначил Екатерину Монзуль главным арбитром матча третьего тура женской Лиги чемпионов Бавария – Аякс. Ее ассистентками тоже будут украинки – Светлана Грушко и Марина Стрелецкая. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк, сообщает официальный сайт УЕФА.

Монзуль официально отстранена от работы за грубую ошибку в матче Шахтер – Верес

Матч женской ЛЧ Бавария – Аякс состоится в четверг, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени. После двух туров мюнхенская команда набрала 4 очка и занимает второе место группы С. У Аякса 3 балла и третья позиция. Лидирует Рома, которая в квалификации не оставила шансов Ворскле.

Напомним, недавно Комитет арбитров УАФ официально отстранил от работы Екатерину Монзуль и арбитра VAR Виталия Романова за ошибочно назначенный пенальти в матче УПЛ Шахтер – Верес.

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