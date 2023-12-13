Украинская бригада во главе с Монзуль рассудит топ-матч женской ЛЧ – ошибка в УПЛ не повлияла на назначение
Екатерина Монзуль отстранена от работы на матчах УПЛ, но получила назначение на важный еврокубковый поединок.
УЕФА назначил Екатерину Монзуль главным арбитром матча третьего тура женской Лиги чемпионов Бавария – Аякс. Ее ассистентками тоже будут украинки – Светлана Грушко и Марина Стрелецкая. Четвертый арбитр – Анастасия Романюк, сообщает официальный сайт УЕФА.
Монзуль официально отстранена от работы за грубую ошибку в матче Шахтер – Верес
Матч женской ЛЧ Бавария – Аякс состоится в четверг, 14 декабря. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени. После двух туров мюнхенская команда набрала 4 очка и занимает второе место группы С. У Аякса 3 балла и третья позиция. Лидирует Рома, которая в квалификации не оставила шансов Ворскле.
Напомним, недавно Комитет арбитров УАФ официально отстранил от работы Екатерину Монзуль и арбитра VAR Виталия Романова за ошибочно назначенный пенальти в матче УПЛ Шахтер – Верес.
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