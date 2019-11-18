toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ СЕРБІЯ - УКРАЇНА

Українська бригада арбітрів призначена на один з ключових матчів відбору до Євро-2020

17:49 648 Читать на русском
Українська бригада арбітрів призначена на один з ключових матчів відбору до Євро-2020
Сергій Бойко / фото з відкритих джерел

Матч 10-го туру відбіркового турніру Євро-2020 між збірними Словаччини та Азербайджану буде обслуговувати українська бригада арбітрів.

 

Головним арбітром матчу буде Сергій Бойко з Києва. Асистентами рефері стануть Володимир Володін і Семен Шлончак, а четвертим арбітром – Віталій Романов, інформує офіційний сайт УЄФА.

Хорватія – Словаччина – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Даний поєдинок має величезне значення для збірної Словаччини. Їм потрібно перемагати і чекати нічиєї в матчі Уельс – Угорщина. Тільки таким чином вони зможуть собі гарантувати путівку у фінальну частину Євро-2020.

Поєдинок Словаччина – Азербайджан відбудеться у віторок, 19 листопада, у Трнаві. Початок – о 21:45.

Хорватія здійснила камбек у матчі проти Словаччини та вийшла на Євро-2020

blog_ava
Сербія – Україна: InStat назвав найкращого гравця матчу у складі "синьо-жовтих"
00:50
5847
Теги
Євро-2020 Сергій Бойко Словаччина - Азербайджан
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
52
хв
Ірландія
21:45
Данія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук