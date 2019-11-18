Українська бригада арбітрів призначена на один з ключових матчів відбору до Євро-2020

Матч 10-го туру відбіркового турніру Євро-2020 між збірними Словаччини та Азербайджану буде обслуговувати українська бригада арбітрів.

Головним арбітром матчу буде Сергій Бойко з Києва. Асистентами рефері стануть Володимир Володін і Семен Шлончак, а четвертим арбітром – Віталій Романов, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Даний поєдинок має величезне значення для збірної Словаччини. Їм потрібно перемагати і чекати нічиєї в матчі Уельс – Угорщина. Тільки таким чином вони зможуть собі гарантувати путівку у фінальну частину Євро-2020.

Поєдинок Словаччина – Азербайджан відбудеться у віторок, 19 листопада, у Трнаві. Початок – о 21:45.

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