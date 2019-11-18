Украинская бригада арбитров назначена на один из ключевых матчей отбора к Евро-2020

Евро-2020 — 13:32 1176
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"Беседин шокировал Маракану". Сербские СМИ – о холодном душе, уроке от своих фанов для украинцев и любви к Шевченко
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"Збірній України не потрібно співати дифірамби": Мирон Маркевич – про наші проблеми і ймовірний матч із РосієюСборная Украины — 12:00 1332
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Евро-2020: сборная Украины провела лучший отборочный турнир в своей историиЕвро-2020 — 17 нояб 251
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Сербия – Украина, отбор Евро-2020: провал лидера, крутой характер, неожиданный джокер и 2 самых уязвимых места сборнойЕвро-2020 — 17 нояб 4080
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Сборная Украины получит премиальные за выход на Евро-2020Евро-2020 — 17 нояб 890