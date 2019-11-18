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Украинская бригада арбитров назначена на один из ключевых матчей отбора к Евро-2020

17:50 110 Читати українською
Украинская бригада арбитров назначена на один из ключевых матчей отбора к Евро-2020
Сергей Бойко / фото из открытых источников

Матч 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Словакии и Азербайджана будет обслуживать украинская бригада арбитров.

 

Главным арбитром матча будет Сергей Бойко из Киева. Ассистентами рефери станут Владимир Володин и Семен Шлончак, а четвертым арбитром – Виталий Романов, информирует официальный сайт УЕФА.

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Данный поединок имеет огромное значение для сборной Словакии. Им нужно побеждать и ждать ничьей в матче Уэльс – Венгрия. Только таким образом они смогут себе гарантировать путевку в финальную часть Евро-2020.

Поединок Словакия – Азербайджан состоится во вторник, 19 ноября, в Трнаве. Начало – в 21:45.

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